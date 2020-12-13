Сергачев о поражении «Нефтехимика»: «Спасибо судьям за игру. И за победу «Динамо»

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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев критически отозвался о работе судей на матче чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и московским «Динамо» (2:3).

Сегодня Сергачев посетил игру в Нижнекамске. Он воспитанник нижнекамского хоккея.

«Спасибо судьям за игру. И за победу «Динамо», – написал хоккеист.

Соотношение штрафных минут составило 6:4 в пользу «Динамо».

На 59-й минуте при счете 2:2 удаление заработал нападающий Рафаэль Бикмуллин. Спустя девять секунд «Динамо» реализовало большинство и довело матч до победы.

На игре работали главные арбитры Артур Кулев и Павел Овчинников.

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