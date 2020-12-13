Сергачев о поражении «Нефтехимика»: «Спасибо судьям за игру. И за победу «Динамо»

Защитник критически отозвался о работе судей на матче чемпионата КХЛ между и московским (2:3).

Сегодня Сергачев посетил игру в Нижнекамске. Он воспитанник нижнекамского хоккея.

«Спасибо судьям за игру. И за победу «Динамо», – написал хоккеист.

Соотношение штрафных минут составило 6:4 в пользу «Динамо».

На 59-й минуте при счете 2:2 удаление заработал нападающий . Спустя девять секунд «Динамо» реализовало большинство и довело матч до победы.

На игре работали главные арбитры Артур Кулев и Павел Овчинников.