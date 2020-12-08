Третьяк об МЧМ-2021: «Мы с Ротенбергом поставили сборной России задачу выиграть золотые медали»

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Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от выступления молодежной сборной России на МЧМ-2021.

Турнир пройдет с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Эдмонтоне.
 
«Молодежный чемпионат мира будет большим событием, к турниру будет приковано пристальное внимание всех россиян в праздники. Играть будут будущие звезды мирового хоккея.

Мы усиленно готовились к турниру. По традиции перед вылетом мы с Романом Ротенбергом встречались с командой, обговорили нюансы и поставили задачу. Пожелали команде успехов и вернуться с победой.

Поставлена задача выиграть золотые медали в Эдмонтоне», – сказал Третьяк.

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