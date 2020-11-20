Третьяк о ЧМ-2021 в Беларуси: «Все в силе. Речь о России не ведется»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о возможном переносе ЧМ-2021 в Россию.

«В пятницу я вернулся из Швейцарии, где расположена штаб-квартира Международной федерации хоккея. Сегодня все остается в силе. Мы надеемся, что коронавирус отступит и безопасность в Беларуси будет на самом высшем уровне.

На сегодняшний день пока все проходит по плану и совет пока поддерживает проведение чемпионата мира в Беларуси. Речи о том, что турнир будет в нашей стране, пока не ведется», – отметил Третьяк.

Ранее инсайдер Райан Кеннеди сообщил, что ИИХФ перенесет ЧМ-2021 из Беларуси в Москву.