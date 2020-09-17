«Авангард» может подписать Ковальчука на зарплату 25 млн рублей. Он будет ждать предложений из НХЛ еще неделю

Теги Авангард Спартак возможные переходы Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Появились подробности возможного перехода нападающего Ильи Ковальчука в «Авангард».

По информации «Спорт-Экспресса», омский клуб готов потратить около 25 миллионов рублей на зарплату Ковальчука, которые освободились после обмена Сергея Шумакова в «Автомобилист».

На данный момент у Ковальчука нет предложений из НХЛ. Если ситуация не изменится в ближайшую неделю, он будет рассматривать варианты из КХЛ.

Отмечается, что его переход в «Спартак» можно оценить крайне низкой степенью вероятности, а в «Авангард» – средней.

В ноябре сообщалось, что 37-летний форвард хочет получить в КХЛ контракт на миллион долларов.

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