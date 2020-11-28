Шевченко о Сошникове: «ЦСКА забрал его так же, как Капризова. «Салавату» обрубили все возможности для торгов»

Журналист прокомментировал обмен форварда из в ЦСКА на защитника .

«Это очень плохой обмен. В нем вообще никто не выигрывает, эта сделка никому не нужна.

Я понимаю, что уфимским болельщикам хочется наехать на Чижова и Курносова, оскорбить их. Ваше право, можете оскорбить за любой другой трансфер, но только не за этот.

По моим данным, «Салавату» обрубили все возможности провести нормальные торги. ЦСКА забрал Сошникова. Так же, как в случае с Капризовым. Только за него ничего не дали, а здесь дали Науменкова.

Но это все равно поражение «Салавата Юлаева». У них был ценный актив, они могли получить за него хорошего защитника и еще молодого защитника, потому что ценность Никиты весьма высока. Или плюс нападающего.

Сошникова можно было обменять в соотношении один к двум. Но ЦСКА сказал: «Все, никаких обменов, мы забираем, вот вам Науменков», – сказал Шевченко.

Гендиректор «Салавата»: «Поменяли Сошникова на Науменкова. Иных вариантов не было»