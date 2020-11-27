ЦСКА подтвердил переход Сошникова. «Салават» получил Науменкова в результате обмена

ЦСКА официально объявил о переходе в клуб форварда Никиты Сошникова из «Салавата Юлаева» в результате обмена между клубами.
В Уфу отправился защитник Михаил Науменков.
Ранее стало известно, что Сошников изъявил желание покинуть «Салават», так как недоволен своей ролью на площадке.
Со статистикой Сошникова можно ознакомиться здесь, 27-летнего Науменкова – здесь.
Гендиректор «Салавата»: «Поменяли Сошникова на Науменкова. Иных вариантов не было»
Сошников об уходе из «Салавата»: «Понял, что нужна перезагрузка. Рад возможности играть за ЦСКА»