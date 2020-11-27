ЦСКА подтвердил переход Сошникова. «Салават» получил Науменкова в результате обмена

Теги Салават Юлаев ЦСКА переходы КХЛ Михаил Науменков Никита Сошников Хоккей

ЦСКА официально объявил о переходе в клуб форварда Никиты Сошникова из «Салавата Юлаева» в результате обмена между клубами. 

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Ранее стало известно, что Сошников изъявил желание покинуть «Салават», так как недоволен своей ролью на площадке.

Со статистикой Сошникова можно ознакомиться здесь, 27-летнего Науменкова – здесь.

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