ЦСКА подтвердил переход Сошникова. «Салават» получил Науменкова в результате обмена

ЦСКА официально объявил о переходе в клуб форварда из в результате обмена между клубами.

В Уфу отправился защитник .

Ранее стало известно, что Сошников изъявил желание покинуть «Салават», так как недоволен своей ролью на площадке.

Со статистикой Сошникова можно ознакомиться здесь, 27-летнего Науменкова – здесь.

Гендиректор «Салавата»: «Поменяли Сошникова на Науменкова. Иных вариантов не было»

Сошников об уходе из «Салавата»: «Понял, что нужна перезагрузка. Рад возможности играть за ЦСКА»