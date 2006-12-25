Команда Путина победила со счетом 8:5 в матче Ночной лиги

Президент РФ Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади.
Встреча завершилась со счетом 8:5 победой команды главы государства. Как сообщает ТАСС, Путин забросил больше половины шайб в своей команде.
Путин выступал в свитере с номером 11. Вместе с ним играли глава Минобороны Сергей Шойгу, а также Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.
В составе соперника были губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.