Команда Путина победила со счетом 8:5 в матче Ночной лиги

Президент РФ Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади.

Встреча завершилась со счетом 8:5 победой команды главы государства. Как сообщает ТАСС, Путин забросил больше половины шайб в своей команде.

Путин выступал в свитере с номером 11. Вместе с ним играли глава Минобороны Сергей Шойгу, а также Павел Буре, Валерий Каменский, , Алексей Касатонов и другие.

В составе соперника были губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и , музыкант Игорь Бутман и другие.