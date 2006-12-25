Команда Путина победила со счетом 8:5 в матче Ночной лиги

Теги Сергей Федоров Владимир Путин Алексей Касатонов Валерий Каменский Геннадий Тимченко Роман Ротенберг Владимир Потанин Сергей Шойгу Политика ТАСС Алексей Дюмин Хоккей

Президент РФ Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади.

Встреча завершилась со счетом 8:5 победой команды главы государства. Как сообщает ТАСС, Путин забросил больше половины шайб в своей команде.

Путин выступал в свитере с номером 11. Вместе с ним играли глава Минобороны Сергей Шойгу, а также Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

В составе соперника были губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

 

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