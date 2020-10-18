«Стыдно за такое судейство. #13 убил игру». Бучневич о матче «Северсталь» – СКА

Нападающий остался недоволен работой арбитров на матче чемпионата между «Северсталью» и (2:3).

Бучневич находился на арене в Череповце и после завершения игры опубликовал сторис с подписью: «Стыдно за такое судейство. #13 убил игру! «Северсталь» молодчики!».

Соотношение штрафных минут в этой игре составило 41:17 в пользу череповчан.

В третьем периоде получила 26 минут штрафа и упустила преимущество в счете 2:0. После финальной сирены получил дисциплинарный штраф (20 минут). В ходе третьего периода он же был удален на две минуты за неспортивное поведение.

На матче работали главные судьи Виктор Бирин и Сергей Кулаков, у которого на форме номер 13.