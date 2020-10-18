«Стыдно за такое судейство. #13 убил игру». Бучневич о матче «Северсталь» – СКА

Теги Северсталь СКА судьи Рейнджерс фото КХЛ Сергей Кулаков Виктор Бирин Павел Бучневич Даниил Вовченко Хоккей

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич остался недоволен работой арбитров на матче чемпионата КХЛ между «Северсталью» и СКА (2:3).

Бучневич находился на арене в Череповце и после завершения игры опубликовал сторис с подписью: «Стыдно за такое судейство. #13 убил игру! «Северсталь» молодчики!».

Соотношение штрафных минут в этой игре составило 41:17 в пользу череповчан.

В третьем периоде «Северсталь» получила 26 минут штрафа и упустила преимущество в счете 2:0. После финальной сирены Даниил Вовченко получил дисциплинарный штраф (20 минут). В ходе третьего периода он же был удален на две минуты за неспортивное поведение.

На матче работали главные судьи Виктор Бирин и Сергей Кулаков, у которого на форме номер 13.

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