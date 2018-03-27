Андрей Миронов: «Говорят, АХЛ – как КХЛ. Фигня полная. КХЛ на голову сильнее»

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Защитник «Динамо» Андрей Миронов высказался касательно уровня хоккея в КХЛ и АХЛ.

– Ты задрафтован, ты едешь в НХЛ, ты думаешь, что будешь играть, и тебя спускают в АХЛ. Все едут и думают, что сразу заиграют. Почему не потерпеть еще чуть-чуть и закрепиться?

– Я поехал не в 18 лет. Мне 22-23 года было. Плюс я здесь отыграл сколько сезонов, за сборную вызвали играть.

Можно говорить объективно, что я хотел играть в первой команде, в НХЛ. Как бы кто не говорил, что АХЛ – это как КХЛ. Фигня это все полная. Нельзя сравнивать.

– Почему?

– Потому что это две разные лиги. КХЛ на голову сильнее, чем АХЛ, – заявил Миронов.

В сезоне-2017/18 Миронов провел 26 матчей за фарм-клуб «Колорадо» и набрал 9 (1+8) очков.

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