Андрей Миронов: «Говорят, АХЛ – как КХЛ. Фигня полная. КХЛ на голову сильнее»

Защитник «Динамо» Андрей Миронов высказался касательно уровня хоккея в КХЛ и АХЛ.
– Ты задрафтован, ты едешь в НХЛ, ты думаешь, что будешь играть, и тебя спускают в АХЛ. Все едут и думают, что сразу заиграют. Почему не потерпеть еще чуть-чуть и закрепиться?
– Я поехал не в 18 лет. Мне 22-23 года было. Плюс я здесь отыграл сколько сезонов, за сборную вызвали играть.
Можно говорить объективно, что я хотел играть в первой команде, в НХЛ. Как бы кто не говорил, что АХЛ – это как КХЛ. Фигня это все полная. Нельзя сравнивать.
– Почему?
– Потому что это две разные лиги. КХЛ на голову сильнее, чем АХЛ, – заявил Миронов.
В сезоне-2017/18 Миронов провел 26 матчей за фарм-клуб «Колорадо» и набрал 9 (1+8) очков.