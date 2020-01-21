Каменский о «Салавате»: «Беспокоит ситуация с Амировым. Надеюсь, помощники подскажут Лямся, как его использовать»

Вице-президент КХЛ по развитию прокомментировал ситуацию с игровым временем форварда молодежной сборной России Родиона Амирова в «Салавате Юлаеве».

«Меня немного беспокоит ситуация с очень интересным форвардом Амировым, который в Финляндии забивал в каждом матче, но за свой «Салават» после перерыва пока так и не сыграл. Вроде бы в сборной он был в полном порядке, вел команду за собой, но вернулся домой и – говорят – травма.

Мне очень нравится – традиционно одна из самых игровых и техничных команд КХЛ. Но я также знаю и менталитет некоторых иностранных тренеров, для которых главное – игра по системе.

Здесь радует, что у финского наставника «Салавата» Тони Лямся есть такие именитые помощники, как Михаил Васильев и – в прошлом суперзвезды отечественного и мирового хоккея.

Думаю, они подскажут Лямся, как использовать молодого таланта из Башкортостана и раскрыть его лучшие качества. Время еще есть», – сказал Каменский.