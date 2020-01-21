«Был вопрос, пью ли алкоголь. Говорили: «Ты же знаешь стереотипы о русских». Афанасьев о драфте НХЛ

Форвард ЦСКА Егор Афанасьев рассказал о прохождении драфта .

– Перед драфтом ожидали, что вас выберет именно ?

–​​​​​​​ Я разговаривал с представителями каждого из 31 клуба НХЛ в преддрафтовый сезон. Хотя бы один раз с каждым говорил. А с кем-то по три-четыре раза.

Честно говоря, не ожидал, что меня выберет именно «Нэшвилл». С его представителями было только две встречи. Больше общался с «Детройтом», поскольку играл в тот момент в штате Мичиган. И Детройт был ближайшим городом.

– рассказывал, что еще до того, как его задрафтовал «Чикаго», он приглашался этим клубом и в числе других игроков посещал экскурсии по арене и городу. У вас было что-то такое?

– Я был в Торонто перед драфтом. Делал тесты, проводили всякие обследования, брали интервью. Их я давал всем клубам, но только «Торонто» приглашал меня в город на трехдневный сбор.

–​​​​​​​ Во время преддрафтовых интервью были необычные вопросы?

–​​​​​​​ Был вопрос, пью ли я алкоголь. Некоторые прямо в лоб спрашивают, а некоторые смеются, говоря: «Ты же знаешь, какие стереотипы о русских».

Была и доля шутки, и доля серьезности. В принципе ничего плохого тут не было. А в остальном стандартные вопросы, – отметил Афанасьев.