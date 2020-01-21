Малкин о Кросби: «Это мой самый близкий друг. Мне он больше не как хоккеист импонирует, а как человек»

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о своем многолетнем партнере Сидни Кросби

«Я думаю, это мой самый близкий друг. Мы и семьями дружим.

Я уже не раз говорил и буду повторять, что Сидни мне больше не как хоккеист импонирует, а как человек. Я знаком и с его семьей, и с его невестой.

Если этот человек придет к вам в студию, это будет самый скромный спортсмен из всех, с кем вам приходилось общаться, несмотря на все его регалии, медали и кубки», – сказал Малкин. 

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