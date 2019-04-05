Кучеров – 2-й в рейтинге лучших правых нападающих Кубка Стэнли, Тарасенко – 9-й, Свечников – 10-й (NHL.com)

Официальный сайт представил рейтинг лучших правых нападающих, которые примут участие в плей-офф.

Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.

В голосовании приняли участие 12 авторов NHL.com, каждый назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е).

Список возглавил форвард «Бостона» Давид Пастрняк (182 балла). Второе место занял Никита Кучеров из «Тампы» (180 баллов), третьим стал Патрик Кэйн из «Чикаго» (175 баллов).

1. Давид Пастрняк («Бостон»)

2. ( )

3. Патрик Кэйн («Чикаго»)

4. Микко Рантанен («Колорадо»)

5. Митч Марнер («Торонто»)

6. Марк Стоун («Вегас»)

7. Блэйк Уилер («Виннипег»)

8. Патрик Лайне («Виннипег»)

9. («Сент-Луис»)

10. Андрей Свечников («Каролина»)

11. Якуб Ворачек («Филадельфия»)

12. Ти Джей Оши ( )

13. Брок Босер («Ванкувер»)

14. Трэвис Конекны («Филадельфия»)

15. Фил Кессел («Аризона»)

16. Вильям Нюландер («Торонто»)