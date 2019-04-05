Кучеров – 2-й в рейтинге лучших правых нападающих Кубка Стэнли, Тарасенко – 9-й, Свечников – 10-й (NHL.com)

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших правых нападающих, которые примут участие в плей-офф.
Квалификация Кубка Стэнли стартует 1 августа.
В голосовании приняли участие 12 авторов NHL.com, каждый назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е).
Список возглавил форвард «Бостона» Давид Пастрняк (182 балла). Второе место занял Никита Кучеров из «Тампы» (180 баллов), третьим стал Патрик Кэйн из «Чикаго» (175 баллов).
1. Давид Пастрняк («Бостон»)
2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
3. Патрик Кэйн («Чикаго»)
4. Микко Рантанен («Колорадо»)
5. Митч Марнер («Торонто»)
6. Марк Стоун («Вегас»)
7. Блэйк Уилер («Виннипег»)
8. Патрик Лайне («Виннипег»)
9. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
10. Андрей Свечников («Каролина»)
11. Якуб Ворачек («Филадельфия»)
12. Ти Джей Оши («Вашингтон»)
13. Брок Босер («Ванкувер»)
14. Трэвис Конекны («Филадельфия»)
15. Фил Кессел («Аризона»)
16. Вильям Нюландер («Торонто»)