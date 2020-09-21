Драйзайтль – самый ценный игрок сезона НХЛ по версии журналистов и игроков. Панарин стал 3-м в голосовании на «Харт Трофи»

Форвард Леон Драйзайтль стал обладателем «Харт Трофи» – приза самому ценному игроку для своей команды в сезоне .

Также он получил «Тед Линдсей Эворд» – приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов.

Форвард «Ойлерс» выиграл «Харт», став победителем голосования журналистов, состоявшегося до старта квалификации плей-офф.

Голосовавшие называли по 5 кандидатов, баллы распределялись по схеме 10-7-5-3-1.

Драйзайтль набрал 1309 баллов при 91 первом месте, став первым обладателем «Харта» в истории немецкого хоккея.

Его ближайший конкурент – Нэтан Маккиннон из – получил 1162 балла при 48 первых местах.

Третье место занял из – 889 баллов, 24 первых места.

Драйзайтль в минувшем регулярном чемпионате набрал 110 (43+67) очков в 71 матче и стал обладателем «Арт Росс Трофи» – приза лучшему бомбардиру.

На счету Маккиннона 93 (35+58) балла в 69 играх.

Панарин в 69 матчах чемпионата набрал 95 (32+63) очков.