Драйзайтль – самый ценный игрок сезона НХЛ по версии журналистов и игроков. Панарин стал 3-м в голосовании на «Харт Трофи»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль стал обладателем «Харт Трофи» – приза самому ценному игроку для своей команды в сезоне НХЛ.
Также он получил «Тед Линдсей Эворд» – приз лучшему игроку сезона по версии хоккеистов.
Форвард «Ойлерс» выиграл «Харт», став победителем голосования журналистов, состоявшегося до старта квалификации плей-офф.
Голосовавшие называли по 5 кандидатов, баллы распределялись по схеме 10-7-5-3-1.
Драйзайтль набрал 1309 баллов при 91 первом месте, став первым обладателем «Харта» в истории немецкого хоккея.
Его ближайший конкурент – Нэтан Маккиннон из «Колорадо» – получил 1162 балла при 48 первых местах.
Третье место занял Артемий Панарин из «Рейнджерс» – 889 баллов, 24 первых места.
Драйзайтль в минувшем регулярном чемпионате набрал 110 (43+67) очков в 71 матче и стал обладателем «Арт Росс Трофи» – приза лучшему бомбардиру.
На счету Маккиннона 93 (35+58) балла в 69 играх.
Панарин в 69 матчах чемпионата набрал 95 (32+63) очков.