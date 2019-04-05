💍❤️Панарин сделал предложение Алисе Знарок

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение своей девушке.
28-летний россиянин сделал предложение Алисе, дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка. Отношения у пары начались весной 2016 года.
«08.05.2019❤️», – с такой подписью Панарин и Знарок опубликовали совместную фотографию с кольцами на пальцах в своих инстаграмах.
Говоря о свадьбе Панарин заявил: «Планировали на лето, но видите, что творится в мире».
Панарин с Алисой Знарок отдыхали в Мексике: ели фастфуд в самолете, встречали рассветы, стояли в планке, простыли
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