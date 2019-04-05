💍❤️Панарин сделал предложение Алисе Знарок

Нападающий сделал предложение своей девушке.

28-летний россиянин сделал предложение Алисе, дочери главного тренера Олега Знарка. Отношения у пары начались весной 2016 года.

«08.05.2019❤️», – с такой подписью Панарин и Знарок опубликовали совместную фотографию с кольцами на пальцах в своих инстаграмах.

Говоря о свадьбе Панарин заявил: «Планировали на лето, но видите, что творится в мире».

Панарин с Алисой Знарок отдыхали в Мексике: ели фастфуд в самолете, встречали рассветы, стояли в планке, простыли