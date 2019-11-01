Александр Овечкин: «Прививаем сына к динамовским корням. Мы динамовцы, и он тоже динамовец»

Нападающий поделился впечатлениями от матча московского «Динамо» с (4:3).

Форвард посетил игру вместе со своим сыном Сергеем.

«Игра мне очень понравилась. Напряженный хоккей. Вроде бы динамовцы ведут 4:1, и уже все понятно. Но тут армейцы забивают два гола. Болельщики наверняка были в восторге. По крайней мере, сужу по своему старшему сыну. Он ведь впервые в России пришел на хоккей.

Ему подарили маленький хоккейный свитер. Сережа смотрел матч с трибуны вместе с папой. А после игры он задорно пел кричалку «Динамо». Вообще мы дома сразу же начали прививать сына к динамовским корням, чтобы он понимал, откуда родом. Мы динамовцы, и он тоже динамовец», – сказал Овечкин RTVI.

Овечкин – воспитанник «Динамо» (2001-2005 год), он выступал за московскую команду до переезда в Северную Америку.

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