Загитова о футболе: «Мне больше хоккей нравится. Овечкин и Малкин – легендарные люди»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что любит хоккей больше футбола.

«Конечно, футбол смотрят больше, но фигурное катание не отстает. Надеюсь, что скоро оно станет еще лучше.

Кому я из футболистов симпатизирую? Мне больше хоккей нравится. Я переживаю за красивую игру. В исполнении своего папы. Знаю Овечкина, Малкина – это легендарные люди. Люблю всех наших хоккеистов», – сказала Загитова.

Ильназ Загитов, отец Алины Загитовой, ранее выступал за «Ижсталь», «Авангард», «Нефтехимик», «Нефтяник» и «Сарыарку». Он также был тренером «Ижстали» и «Ирбиса».