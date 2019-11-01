Загитова о футболе: «Мне больше хоккей нравится. Овечкин и Малкин – легендарные люди»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что любит хоккей больше футбола.

«Конечно, футбол смотрят больше, но фигурное катание не отстает. Надеюсь, что скоро оно станет еще лучше.

Кому я из футболистов симпатизирую? Мне больше хоккей нравится. Я переживаю за красивую игру. В исполнении своего папы. Знаю ОвечкинаМалкина – это легендарные люди. Люблю всех наших хоккеистов», – сказала Загитова.

Ильназ Загитов, отец Алины Загитовой, ранее выступал за «Ижсталь», «Авангард», «Нефтехимик», «Нефтяник» и «Сарыарку». Он также был тренером «Ижстали» и «Ирбиса».

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