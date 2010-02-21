Группа известных действующих и бывших хоккеистов обратилась за помощью к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом игроков КХЛ, сообщает «Коммерсантъ».
Хоккеисты считают, что руководитель профсоюза Андрей Коваленко «развивает свой бизнес» на членские взносы, не выполняя «непосредственные обязанности», например, по выплате пенсий тем, кто закончил карьеру, или помощи командам с задолженностями по зарплате.
По информации издания, общий объем взносов игроков в «отдельные годы» мог достигать 100 млн рублей.
Сообщается, что под заявлением стоят подписи игроков московского «Динамо» Андрея Миронова, Михаила Григорьева, Даниила Тарасова и Александра Еременко, хоккеистов «Спартака» Геннадия Столярова и Якова Рылова, а также тренеров клубов Юрия Бабенко и Максима Соловьева.
В заявлении отмечается, что коллективное соглашение хоккеистов с лигой до сих пор не разработано и не подписано, а материальное сопровождение игроков, получивших травмы, не осуществляется. Также сообщается, что «вся финансово-хозяйственная деятельность засекречена и тщательно скрывается от игроков».
Глава профсоюза игроков КХЛ ударил судью. Разбирается полиция