Группа известных действующих и бывших хоккеистов обратилась за помощью к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разрешить конфликт с профсоюзом игроков , сообщает «Коммерсантъ».

Хоккеисты считают, что руководитель профсоюза Андрей Коваленко «развивает свой бизнес» на членские взносы, не выполняя «непосредственные обязанности», например, по выплате пенсий тем, кто закончил карьеру, или помощи командам с задолженностями по зарплате.

По информации издания, общий объем взносов игроков в «отдельные годы» мог достигать 100 млн рублей.

Сообщается, что под заявлением стоят подписи игроков московского «Динамо» Андрея Миронова, Михаила Григорьева, Даниила Тарасова и Александра Еременко, хоккеистов Геннадия Столярова и Якова Рылова, а также тренеров клубов Юрия Бабенко и Максима Соловьева.

В заявлении отмечается, что коллективное соглашение хоккеистов с лигой до сих пор не разработано и не подписано, а материальное сопровождение игроков, получивших травмы, не осуществляется. Также сообщается, что «вся финансово-хозяйственная деятельность засекречена и тщательно скрывается от игроков».

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