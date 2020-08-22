Григорий Панин: «Поддерживаю Путина. Сейчас реально стало лучше, чем в 90-е»

Защитник рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

– В 2018 году перед выборами президента России вы поддержали публично . Действительно его поддерживаете или просто попросили?

– Я реально поддерживаю Путина. Даже могу объяснить, почему. С каждым годом меняется рейтинг Путина. Я смотрю многих блогеров и политиков. Но я не политик. Если оглянуться на 90-е годы, когда был маленьким, то сейчас реально стало лучше.

Не то чтобы я пропутинский. Мы все стремимся лучше жить. Я не разбираюсь в государственных программах. Но поскольку был президентом Путин, то я его поддерживал, чтобы в нашей стране было как минимум не хуже, чем в других.

– Есть альтернатива Путину?

– Нет, мне кажется, нет даже ближайших. С одной стороны, я понимаю, что у Алексея Навального достаточно крутые разоблачающие ролики с конкретными датами, цифрами. Но в его последнем интервью у Дудя сквозит какое-то помешательство на Путине. Какая-то прямо ненависть: Путин, Путин.

– Это выглядит непрофессионально с точки зрения политика, но Алексея можно понять, глядя на то, что он пережил.

– Согласен. Он крутой политик. Дает четкие ответы, хорошо разговаривает. У него можно поучиться, как разговаривать.

– Вы поддержали поправки в Конституции РФ?

– Я не голосовал. Мне кажется, что у других тоже должна быть возможность. Вот вы спрашиваете про альтернативу Путину, а я не знаю, кто может занять его место.

Обнуление, чтобы вообще никогда их не было? Хочется, чтобы реально кто-то появился. Они есть, но мы их не замечаем. Одного только знаем, который громко вещает и иногда совершенно правильные вещи говорит, – сказал Панин.