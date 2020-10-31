Роман Ротенберг о СКА как базовом клубе сборной: «Никогда такого не говорили, это выдумки. Мы донор»

Вице-президент СКА, глава штаба сборной России Роман Ротенберг опроверг слухи о том, что петербургская команда считает себя базовым клубом сборной.

«Конкуренция – двигатель прогресса. Всегда смотрим только с этой позиции. Стремимся быть на голову выше всех. СКА – базовый клуб сборной? Мы никогда такого не говорили, это выдумки журналистов.

Мы донор сборной России и хотим развивать наших игроков в России. У нас сейчас, учитывая мировую ситуацию с пандемией, условия лучше, чем в других странах. Нам удалось оставить многих игроков в России. Они получают здесь много игрового времени. Мы сконцентрированы на работе в нашей стране, работаем на пределе, несмотря на все проблемы. Хотим побеждать на международных соревнованиях», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «СКА – донор сборной России. Подготовка игроков для нее – одна из самых важных задач»