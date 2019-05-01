Роман Ротенберг: «СКА – донор сборной России. Подготовка игроков для нее – одна из самых важных задач»

Вице-президент СКА, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о подготовке клубом игроков для национальной команды.

«Одна из самых важных задач – качественная подготовка хоккеистов для сборной России.

Мы уже несколько лет являемся донором национальной команды, у которой впереди самые высокие цели – чемпионат мира и Олимпийские игры в Пекине.

Будем работать над достижением максимального результата», – сказал Ротенберг на презентации команды.

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