Роман Ротенберг: «СКА – донор сборной России. Подготовка игроков для нее – одна из самых важных задач»

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Вице-президент СКА, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением о подготовке клубом игроков для национальной команды. 

«Одна из самых важных задач – качественная подготовка хоккеистов для сборной России.

Мы уже несколько лет являемся донором национальной команды, у которой впереди самые высокие цели – чемпионат мира и Олимпийские игры в Пекине.

Будем работать над достижением максимального результата», – сказал Ротенберг на презентации команды.

Третьяк о СКА: «Вспоминаю Олимпиаду, благодарю Тимченко. Надеемся, и в этом году клуб даст хорошие звенья в сборную» 

 

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