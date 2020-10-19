Ковальчук – 4-й в рейтинге свободных агентов от Sportsnet, Хоффман – 1-й

Sportsnet опубликовал рейтинг хоккеистов, которые по-прежнему находятся на рынке свободных агентов.
Четвертую позицию занял российский форвард Илья Ковальчук.
1. Майк Хоффман (предыдущий клуб – «Флорида», кэпхит в прошлом сезоне – 5,19 млн долларов)
2. Микаэль Гранлунд («Нэшвилл», 5,75 млн)
3. Трэвис Хэмоник («Калгари», 3,86 млн)
4. Илья Ковальчук («Вашингтон», 700 тысяч)
5. Эрик Хаула («Флорида», 2,75 млн);
6. Карл Седерберг («Аризона», 4,75 млн)
7. Энтони Дюклер («Оттава», 1,65 млн)
8. Сами Ватанен («Каролина», 4,88 млн)
9. Андреас Атанасиу («Эдмонтон», 3 млн).
10. Алекс Гальченюк («Миннесота», 4,9 млн)