Ковальчук – 4-й в рейтинге свободных агентов от Sportsnet, Хоффман – 1-й

Теги Илья Ковальчук НХЛ Карл Седерберг Микаэль Гранлунд Сами Ватанен Трэвис Хэмоник Алекс Гальченюк Эрик Хаула Андреас Атанасиу Майк Хоффман Энтони Дюклер Хоккей

Sportsnet опубликовал рейтинг хоккеистов, которые по-прежнему находятся на рынке свободных агентов.

Четвертую позицию занял российский форвард Илья Ковальчук.

1. Майк Хоффман (предыдущий клуб – «Флорида», кэпхит в прошлом сезоне – 5,19 млн долларов)

2. Микаэль Гранлунд («Нэшвилл», 5,75 млн)

3. Трэвис Хэмоник («Калгари», 3,86 млн)

4. Илья Ковальчук («Вашингтон», 700 тысяч)

5. Эрик Хаула («Флорида», 2,75 млн);

6. Карл Седерберг («Аризона», 4,75 млн)

7. Энтони Дюклер («Оттава», 1,65 млн)

8. Сами Ватанен («Каролина», 4,88 млн)

9. Андреас Атанасиу («Эдмонтон», 3 млн).

10. Алекс Гальченюк («Миннесота», 4,9 млн)

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