Леонид Вайсфельд: «Якупов добровольно на урезание зарплаты не пойдет, если останется в «Амуре»

Хоккейный менеджер поделился мнением о переходе форварда Наиля Якупова в «Амур».

– Что происходит с ? В мае форварда обменяли из СКА в «Витязь», в июне он оказался в . Где закончится его «одиссея»?

– Если «Амур» найдет деньги и будет платить Якупову зарплату по действующему контракту, то Наиль, конечно, останется в Хабаровске. Потому что таких денег ему, скорее всего, больше никто не даст. Сам он добровольно на урезание зарплаты не пойдет, если останется на Дальнем Востоке.

А вот если перейдет в другой клуб, например, , то тут возможны варианты. Потому что Якупов в интервью заявлял, что готов пойти на снижение контракта. Вопрос в том, где он будет за эти деньги играть.

Зачем «Амуру» это нужно? Ну мы же не знаем условия сделки. Может, Якупова отдали в Хабаровск и денег на его зарплату дали. Тут ведь главная суть в том, что СКА выводил дорогостоящего игрока из-под потолка, как это было ранее с Плотниковым, Карповым, Каблуковым... Если бы были деньги под потолком, чем плох Якупов? Наверное, пригодился бы!

Видимо, изначально рассчитывали, что нападающий пойдет на снижение контракта в «Витязе», но что-то там не срослось, – сказал Вайсфельд.

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