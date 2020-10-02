Жена Стэмкоса потеряла ребенка на 6-м месяце беременности, когда форвард был в «пузыре»

В семье капитана «Тампы» Стивена Стэмкоса случилась трагедия.
Супруга хоккеиста Сандра потеряла ребенка на 21-й неделе беременности.
На тот момент хоккеист находился в «пузыре» НХЛ. Супруга сообщила Стэмкосу о случившемся, когда «Тампа» играла с «Бостоном» во втором раунде плей-офф.
2 марта Стэмкос перенес операцию по восстановлению мышц кора (пресса и поясницы). В победном для «Лайтнинг» розыгрыше Кубка Стэнли он пропустил все матчи, кроме одного в финальной серии с «Далласом». Стэмкос успел забить гол за 2:47 игрового времени.
«Я вернулся домой, и мы столкнулись с этим невероятно трудным испытанием.
Это было, наверное, самое страшное испытание в моей жизни», – сказал Стэмкос в интервью Lightninginsider.com.
Напомним, у Стивена и Сандры есть сын Картер.