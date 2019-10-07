Сергей Шумаков: «Овечкин – классный мужик, в Америке у него много друзей. В Вашингтоне он как папа – его все любят»

Нападающий Сергей Шумаков поделился мнением о капитане .

В сезоне-2018/19 Шумаков выступал в системе «Кэпиталс».

– Одно время вашим одноклубником был сам Александр Овечкин. Какой он по жизни – простой парень или заносчивая звезда?

– Овечкин – абсолютно нормальный человек. Простой в общении. Мы и на день рождения к нему ходили.

Очень классный мужик, у него много друзей в Америке. Можно сказать, что Овечкин в Вашингтоне – как папа. Его там все знают и любят, – сказал Шумаков.

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