Ротенберг о выборе Аскарова на драфте: «Независимая оценка экспертов очень важна для нас. Игроки развиваются в нашей системе»

Вице-президент СКА высказался о том, что выбрал на драфте голкипера .

18-летний вратарь питерского клуба был задрафтован в первом раунде под общим 11-м номером – это рекорд для голкиперов из России.

«Поздравляю Аскарова с выбором на высоком месте на драфте. Это большое достижение, он даже превзошел Василевского.

Благодарны Ярославу за работу. Он с нами еще два года, сейчас совместно готовимся к матчам и сборной. Как только он выздоровеет, ждем его на льду.

Рады, что вратарь, российский игрок, игрок СКА, выбран так высоко. Такая независимая оценка экспертов для нас очень важна. Видим, что в нашей системе игроки развиваются.

Хотим, чтобы наши ребята как можно дольше играли в России. Будем к этому стремиться, создавая правильные условия для развития.

Ребята сами выбирают нашу систему, потому что эта система дает им шанс развиваться. Будем делать все возможное, чтобы ребята оставались в России и развивались у нас», – заявил Ротенберг.

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