НХЛ и Ассоциация игроков назвали 1 января ожидаемой датой старта нового сезона

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НХЛ и Ассоциация игроков рассчитывают, что новый сезон лиги стартует 1 января 2021 года. 

Дата открытия тренировочных лагерей пока не определена.

Ранее сообщалось, что старт сезона-2020/21 запланирован на 1 декабря, а открытие лагерей – на 15 ноября. 

Регулярный чемпионат-2019/20 был завершен в марте из-за пандемии коронавируса. В розыгрыше Кубка Стэнли, состоявшемся в августе-сентябре, победу одержала «Тампа».

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