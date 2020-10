НХЛ и Ассоциация игроков назвали 1 января ожидаемой датой старта нового сезона

НХЛ и игроков рассчитывают, что новый сезон лиги стартует 1 января 2021 года.

Дата открытия тренировочных лагерей пока не определена.

Ранее сообщалось, что старт сезона-2020/21 запланирован на 1 декабря, а открытие лагерей – на 15 ноября.

Регулярный чемпионат-2019/20 был завершен в марте из-за пандемии коронавируса. В розыгрыше Кубка Стэнли, состоявшемся в августе-сентябре, победу одержала «Тампа».

