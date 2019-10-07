«Аризона» подписала новый контракт с Любушкиным на год и 1 млн долларов

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«Аризона» объявила о подписании новых контрактов с защитниками Ильей Любушкиным и Кайлом Капобьянко

26-летний россиянин получил одностороннее соглашение на 1 год с зарплатой 1 миллион долларов. По прошлому контракту он получил 874 тысячи. 

В регулярном чемпионате НХЛ Любушкин набрал 4 (0+4) очка при полезности «+4» в 51 матче при среднем игровом времени 14:11.

Он стал лидером среди защитников «Койотис» по числу силовых приемов – 151. В плей-офф не провел ни одного матча. 

23-летний Капобьянко получил односторонний контракт на 2 года с зарплатой 750 тысяч долларов. 

В минувшем сезоне он сыграл 9 матчей в регулярном чемпионате и забил 1 гол. В 42 матчах АХЛ набрал 37 (10+27) баллов. 

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