Ряд игроков «Ак Барса» изолированы из-за ОРВИ. Вероятно, это Зарипов, Доус и Викстранд

сообщил об изоляции ряда игроков, представителей тренерского штаба и персонала команды из-за симптомов ОРВИ.

«Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ.

Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября», – сообщает пресс-служба клуба.

По информации телеграм-канала «ТрэшХоккей», нападающий , форвард и защитник заразились коронавирусом. Отмечается, что швед заболел повторно. Все находятся на карантине.