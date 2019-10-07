Ряд игроков «Ак Барса» изолированы из-за ОРВИ. Вероятно, это Зарипов, Доус и Викстранд

Теги Ак Барс Данис Зарипов Найджел Доус КХЛ Микаэль Викстранд коронавирус Хоккей

«Ак Барс» сообщил об изоляции ряда игроков, представителей тренерского штаба и персонала команды из-за симптомов ОРВИ.

«Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ.

Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября», – сообщает пресс-служба клуба.

По информации телеграм-канала «ТрэшХоккей», нападающий Найджел Доус, форвард Данис Зарипов и защитник Микаэль Викстранд заразились коронавирусом. Отмечается, что швед заболел повторно. Все находятся на карантине.

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