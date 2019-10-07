Ряд игроков «Ак Барса» изолированы из-за ОРВИ. Вероятно, это Зарипов, Доус и Викстранд

«Ак Барс» сообщил об изоляции ряда игроков, представителей тренерского штаба и персонала команды из-за симптомов ОРВИ.
«Несколько игроков «Ак Барса», представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ.
Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября», – сообщает пресс-служба клуба.
По информации телеграм-канала «ТрэшХоккей», нападающий Найджел Доус, форвард Данис Зарипов и защитник Микаэль Викстранд заразились коронавирусом. Отмечается, что швед заболел повторно. Все находятся на карантине.