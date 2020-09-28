КХЛ. «Локомотив» примет «Магнитку», «Авангард» против «Йокерита»

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В очередной игровой день КХЛ «Локомотив» сыграет с «Магниткой», «Авангард» примет «Йокерит».

Матч «Витязь» – «Барыс» был перенесен из-за коронавируса. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Куньлунь – Нефтехимик
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Металлург Мг
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Динамо Минск
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Ак Барс
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Йокерит
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Трактор
Дата проведения
29 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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