КХЛ. «Локомотив» примет «Магнитку», «Авангард» против «Йокерита»

В очередной игровой день КХЛ сыграет с «Магниткой», примет .

Матч «Витязь» – «Барыс» был перенесен из-за коронавируса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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