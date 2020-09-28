КХЛ. «Локомотив» примет «Магнитку», «Авангард» против «Йокерита»

В очередной игровой день КХЛ «Локомотив» сыграет с «Магниткой», «Авангард» примет «Йокерит».
Матч «Витязь» – «Барыс» был перенесен из-за коронавируса.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.