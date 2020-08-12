«Рейнджерс» выкупят контракт Лундквиста на 8,5 млн долларов в среду. Он в клубе с 2005 года

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Голкипер Хенрик Лундквист близок к уходу из «Рейнджерс».

Инсайдер TSN Даррен Дрегер считает, что 30 сентября команда из Нью-Йорка выкупит контракт 38-летнего вратаря.

Это также подтверждает источник New York Post – в среду «Рейнджерс» объявят о выкупе договора Лундквиста.

Его соглашение с зарплатой 8,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2020/21.

Лундквист играет за «Рейнджерс» с сезона-2005/06. Клуб также имеет в своем составе российских вратарей Александра Георгиева и Игоря Шестеркина.

В минувшем сезоне НХЛ Лундквист провел 30 матчей, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 90,5% бросков.

Ранее говорилось о том, что швед намерен продолжить карьеру в лиге.

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