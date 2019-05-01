Лундквист, вероятно, покинет «Рейнджерс». Он в клубе с 2005 года (The Athletic)

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Голкипер Хенрик Лундквист, скорее всего, уйдет из «Рейнджерс».

Как сообщает The Athletic, 38-летний шведский вратарь понимает, что его время в клубе из Нью-Йорка подошло к концу.

Более того, отмечается, что Лундквист не хочет играть ограниченное количество матчей и выполнять роль запасного вратаря в любой команде в следующем сезоне.

Это говорит о том, что швед планирует еще играть в НХЛ – вероятно, в клубе, который будет претендовать на Кубок Стэнли.

Таким образом, «Рейнджерс» придется выкупать контракт Лундквиста – его соглашение с зарплатой 8,5 миллиона долларов будет действовать до конца сезона-2020/21.

Лундквист играет за «Рейнджерс» с сезона-2005/06. Клуб также имеет в своем составе российских вратарей Александра Георгиева и Игоря Шестеркина.

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