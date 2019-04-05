Знарок – любимый тренер игроков КХЛ, Крикунов – в топ-5

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Официальный сайт КХЛ подвел итоги голосования среди игроков лиги.

Хоккеисты ответили на вопрос о том, под руководством какого действующего тренера им хотелось бы играть.

Более 200 игроков из всех клубов КХЛ приняли участие в опросе.

Победителем стал главный тренер «Спартака» Олег Знарок. За него проголосовали более 20% хоккеистов.

В пятерку любимых тренеров также попали Игорь Никитин (ЦСКА), Дэвид Немировски («Торпедо»), Александр Андриевский («Сочи») и Владимир Крикунов («Динамо» Москва). Каждый из них получил около 5% голосов.

Отмечается, что игроки также отдали голоса за Анатолия Тарасова, Кена Хичкока, Скотти Боумэна, Милоша Ржигу и Джона Купера.

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