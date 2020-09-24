КХЛ не разрешила перенести матч СКА – «Ак Барс», несмотря на согласие клубов («Бизнес Online»)

Появилась новая информация касательно матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Ак Барсом».

Игра состоится сегодня, 25 сентябя.

СКА сыграет молодежным составом, так как большинство игроков находится на карантине из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что руководство питерской команды просило перенести матч, но ответил отказом.

По информации «Бизнес Online», накануне позиция руководства казанской команды изменилась, они были готовы пойти навстречу сопернику.

Сообщается, что «Ак Барс» уведомил о своем решении СКА и КХЛ. Однако лига в устной форме предупредила клубы, что не разрешит переносить матч.

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