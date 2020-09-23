«Ротенберг по-своему гениальный человек. Он хочет развивать хоккей». Глава ВШТ о вице-президенте СКА

Руководитель Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Дмитрий Бернатавичюс поделился мнением о вице-президенте СКА Романе Ротенберге, получившем диплом одиннадцатого выпуска ВШТ.

– Каким человеком он вам запомнился?

– Скажу вам так, что это по-своему гениальный человек, очень образованный. Приятно очень общаться с образованными людьми.

Я только могу сказать очень приятные слова и ничего негативного в его адрес. Самое главное, что человек мыслит правильно и хочет развивать хоккей. Только положительные эмоции от него.

– Как часто Ротенберг бывал в Омске на занятиях?

– У нас дистанционное обучение. Он приехал чуть позже остальных, потому что был в сборной России на чемпионате мира. Прислал документ, что задержится. В данный период сборная России играла, и он со сборной находился на ЧМ.

– Вы увидели в нем какие-то задатки будущего тренера?

– Качества очень хорошие есть. В первую очередь, это человек, который болеет хоккеем. Он очень заряжен, и ему очень нравится этот вид спорта.

Самое главное, что он целеустремленный, и он познает, хочет дальше развиваться. Вы сами понимаете, можно было остановиться, дальше не учиться. Многие у нас так: не учатся, не хотят дальше развиваться, сидят, смотрят, что происходит, и считают, что они все знают.

А этот человек, мне кажется, хочет учиться и дальше развиваться.

– Может ли он в будущем стать главным тренером?

– Я считаю, будут принимать решения руководители клубов, куда он пойдет. Эти моменты я не могу комментировать. Это будет решение руководителей.

Но то, что человек амбициозный, это я вам точно скажу. Возможно, он бы хотел стать главным тренером, может быть, он готов. Как он себя проявит – посмотрим, дай бог, чтобы мы все с вами это увидели. Я только хочу пожелать удачи. И самое главное – всего самого хорошего.

А там, понятно, только вперед двигаться. Мы только за хоккей. За развитие хоккея. Российский хоккей самый лучший, самый продуктивный.

Если Роман будет выигрывать во всем, мы будем только рады, радоваться все вместе, что у нас такой человек обучился и мы смогли дать ему образование, практику.

Самое главное – если этот человек станет одним из лучших в России, мы будем хвастаться и гордиться, – сказал Бернатавичюс.

Ротенберг окончил ВШТ в Омске в 2019-м и может тренировать. Он будет на скамейке СКА сегодня