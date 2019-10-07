«Локомотив» не поедет в Мытищи на матч против «Куньлуня»

«Локомотив» не поедет в Мытищи на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ярославского клуба.



«Команда находится на базе в Ярославле, на игру не поедет», – сообщили в пресс-службе.

Матч между «Куньлунем» и «Локомотивом» изначально должен был пройти 21 сентября. КХЛ перенесла игру на 22 сентября из-за коронавируса в ярославском клубе.

Напомним, 17 сентября у нескольких представителей «Локомотива» появились симптомы ОРВИ. Команда вернулась в Ярославль, где прошла дополнительное тестирование.

На данный момент в «Локомотиве» три подтвержденных диагноза коронавирусной инфекции. Еще несколько игроков и сотрудников команды с симптомами ОРВИ изолированы.