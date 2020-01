Матч звезд АХЛ. Фрк бросил со скоростью 176 км/ч, побив рекорд Хары

Форвард «Онтарио Рейн» Мартин Фрк выиграл конкурс на самый сильный бросок в рамках Мастер-шоу на Матче звезд .

Хоккеист бросил шайбу со скоростью 176 км/ч, обновив рекорд лиги.

26-летний также нападающий побил рекорд НХЛ, принадлежащий Здено Харе из – 175,1 км/ч.

«Who’s Shea Weber anyway?!»



Martin Frk of the @ontarioreign had the shot heard round the world at the #AHLAllStar game, shattering the old Hardest Shot record with a 109.2 mph blast! pic.twitter.com/N5z6nliMj6