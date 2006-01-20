Троц о «птичке» Девона Тэйвса: «Мне не понравилось издевательство над Кузнецовым»

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Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:6).

Защитник ньюйоркцев Девон Тэйвс отпраздновал гол «птичкой» в стиле Евгения Кузнецова.

«Вы должны знать, кто вы и как должны играть, и как делать это, чтобы победить. Не думаю, что мы делали это [в матче с «Вашингтоном»], и мне не понравились некоторые выходки... издевательство над Кузнецовым», – сказал Троц.

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