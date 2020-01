Троц о «птичке» Девона Тэйвса: «Мне не понравилось издевательство над Кузнецовым»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:6).

Защитник ньюйоркцев Девон Тэйвс отпраздновал гол «птичкой» в стиле .

«Вы должны знать, кто вы и как должны играть, и как делать это, чтобы победить. Не думаю, что мы делали это [в матче с «Вашингтоном»], и мне не понравились некоторые выходки... издевательство над Кузнецовым», – сказал Троц.

We see you Toews... and we don’t like what we see. #CapsIsles pic.twitter.com/o3h2fizDiK