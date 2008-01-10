Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго». Это первый случай в НХЛ с 2013 года

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол в пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:2).
Это первый гол вратаря в матче НХЛ, начиная с октября 2013 года
Тогда это сделал Майк Смит, выступавший на тот момент за «Аризону».
37-летний Ринне стал 12-м вратарем в истории лиги, забившим гол, и самым возрастным после Мартина Бродера (забил в 40 лет в 2013 году).
Финн отразил 29 бросков из 31 и был признан первой звездой матча.
For the first time since 2013... WE HAVE A GOALIE GOAL.— NHL (@NHL) January 10, 2020
Bless you, Pekka Rinne. 🙏 pic.twitter.com/teY98yCmB9
*Schedules tweet for the next 7,907 days* #Preds | #NSHvsCHI pic.twitter.com/W1nuIqRbWT— Nashville Predators (@PredsNHL) January 10, 2020