Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Колорадо» (1:0).

В игре против своего бывшего клуба россиянин отразил все 32 броска по своим воротам, сыграв на ноль во 2-й раз в сезоне.

Со статистикой Варламова в сезоне можно ознакомиться здесь.

Semyon Varlamov came up huge for the @NYIslanders in his 32-save @pepsi shutout. pic.twitter.com/2IfjQS0J4r