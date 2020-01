Канада забила 3 гола Финляндии за четыре минуты в полуфинале МЧМ

Сборные Канады и Финляндии (3:0, первый период) проводят полуфинальный матч молодежного чемпионата мира.

В течение 3 минут и 55 секунд в первом периоде канадцы смогли забросить три шайбы подряд.

У Канады голами отметились Коннор Макмайкл, Алексис Лафренье и Джейми Дрисдейл.

Победитель этой пары сыграет в финале турнира против сборной России.

How happy are 🇨🇦 fans to have Alexis Lafreniere in the lineup? Check out this beauty of a backhand that give @HC_WJC the 2-0 lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/ykDdH2R67n