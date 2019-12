Малкин набрал 3 очка и стал первой звездой матча с «Детройтом»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Детройтом» (5:3) и был назван его первой звездой.

Заброшенная шайба стала для россиянина 399-й в карьере. В последних 6 матчах в его активе 12 (4+8) очков, всего в сезоне – 26 (8+18) баллов в 19 матчах при полезности «+9».

В этой игре Малкин провел на льду 19 минут 29 секунд (2:52 – в большинстве, полезность «+2»), нанес 4 броска в створ и сделал 2 блок-шота.

Статистика потерь и перехватов – 1:1. Эффективность на вбрасываниях – 58% (выиграл 14 из 24 попыток).

MALKAMANIA CONTINUES!@emalkin71geno has an active six-game point streak (4G-8A) vs. Detroit. pic.twitter.com/gARNAdKdqu