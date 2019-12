Овечкин сделал хет-трик в матче с «Детройтом» и вышел на 2-е место в гонке снайперов с 20 голами

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (5:2).

Всего россиянин набрал 4 (3+1) очка при полезности «+4» и был признан первой звездой встречи. Вторую и третью шайбы он забросил в пустые ворота.

Голы стали для него 18-м, 19-м и 20-м в сезоне (676-м, 677-м и 678-м в карьере в НХЛ).

В сезонной гонке снайперов Овечкин вышел на 2-е место, сократив отставание от Давида Пастрняка из «Бостона» до 4 шайб.

Чтобы выйти на 11-е место среди лучших снайперов всех времен, россиянину нужно забросить 7 шайб – тогда он обойдет Теему Селянне (684 гола).

