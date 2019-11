Ничушкин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго», набрав 3-е очко в 3 матчах

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:2).

Это 2-я шайба россиянина в трех последних матчах, в которых у него стало 3 (2+1) очка. До этого он не забивал в НХЛ на протяжении 91 матча подряд.

Ничушкин провел на льду 17 минут 36 секунд (0:38 – в большинстве, 0:36 – в меньшинстве, полезность «+1») и отметился 4 бросками в створ, 3 силовыми приемами, 2 блок-шотами и 2 перехватами.

В 21 матче сезона за «Эвеланш» у него стало 5 (3+2) очков при общей полезности «+5».

We’re gonna need to watch this Valeri Nichushkin goal a few times.



Just to soak it all in. #GoAvsGo pic.twitter.com/3xlgjxK5O4