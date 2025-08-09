ЦСКА не планирует менять Абрамова: «Так называемые любители хоккея на разных ресурсах распространили ложную информацию. Рассчитываем на Виталия как на одного из лидеров»
ЦСКА обвинил «любителей хоккея» в распространении ложной информации.
Армейский клуб выступил с официальным заявлением в клубных соцсетях.
«Сегодня так называемыми любителями хоккея на разных ресурсах была распространена ложная информация о том, что хоккейный клуб ЦСКА ведет переговоры об обмене Виталия Абрамова.
Эта информация абсолютно не соответствует действительности, подобные переговоры не велись и не ведутся.
Клуб рассчитывает на Виталия как на одного из лидеров команды, он готовится к сезону на сборах в Минске», – сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
В минувшем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ Абрамов провел 44 матча и набрал 35 (19+16) очков при полезности «плюс 10». В Кубке Гагарина форвард не участвовал из-за травмы.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
