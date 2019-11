Форвард Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче с «Торонто» (3:5).

Россиянин прервал безголевую серию в чемпионате из 91 игры. Последний раз он забивал в лиге 5 марта 2016 года, будучи игроком «Далласа».

В 19 матчах текущего сезона Ничушкин набрал 3 (1+2) очка.

A juicy rebound for Nichushkin’s first goal of the season.#GoAvsGo pic.twitter.com/gqsDeo1LCB