Панарин набрал 2 очка в 7-й раз за 9 последних игр и стал 2-й звездой матча с «Монреалем»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой регулярного чемпионата против «Монреаля» (6:5).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка в 7-й раз за последние 9 матчей. Всего у него стало 27 (12+15) баллов в 21 матче сезона.

В этой игре Панарин ассистировал Филиппу Хытилу при первой шайбе нью-йоркцев, с которой те начали камбэк при счете 0:4, а также забросил четвертую шайбу.

Всего провел на льду 21 минуту 29 секунд (3:21 – в большинстве, полезность «+1») и забил единственным броском в створ ворот. Также отметился 1 силовым приемом и 1 блок-шотом.

Filip Chytil puts the Rangers on the board in the 2nd with a fantastic snipe!#PlayLikeANewYorker pic.twitter.com/JSqr4l0M3X