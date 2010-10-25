Овечкин сделал дубль, став 3-й звездой матча с «Эдмонтоном». У него 14 очков в 12 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче чемпионата с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал очки (8+5) в 9-й игре подряд.

Всего в 12 матчах сезона на счету Овечкина 14 (9+5) баллов за результативность.