Овечкин сделал дубль, став 3-й звездой матча с «Эдмонтоном». У него 14 очков в 12 играх

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал очки (8+5) в 9-й игре подряд.

Всего в 12 матчах сезона на счету Овечкина 14 (9+5) баллов за результативность.

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