Овечкин сделал дубль, став 3-й звездой матча с «Эдмонтоном». У него 14 очков в 12 играх

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче чемпионата с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал очки (8+5) в 9-й игре подряд.

Всего в 12 матчах сезона на счету Овечкина 14 (9+5) баллов за результативность.

😈 @Ovi8 on the deflection 😈 #Caps 2 – Oilers 1 #CapsOilers #ALLCAPS pic.twitter.com/ldo5oHNDTe

From the office – where else?



¯\_(ツ)_/¯#CapsOilers pic.twitter.com/ZekzC2aFGm