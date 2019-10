Овечкин набрал 2 очка, забив 7-й гол в сезоне и продлив результативную серию до 8 матчей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу, забросил шайбу в матче чемпионата с «Калгари» (5:3) и был признан первой звездой.

Россиянин набрал очки (6+5) в 8-й игре подряд.

Всего в 11 матчах сезона на счету Овечкина 12 (7+5) баллов за результативность.

This game was tied and then OVI!#ALLCAPS #CapsFlames pic.twitter.com/Kj1MKdUFXW