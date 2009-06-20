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НХЛ. Форвард «Ванкувера» Петтерссон получил приз лучшему новичку сезона

Теги рейтинги Баффало Сент-Луис Ванкувер видео НХЛ Джордан Биннингтон Расмус Далин Элиас Петтерссон Хоккей

20-летний форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон получил «Колдер Трофи».

Приз присуждается наиболее ярко проявившему себя игроку среди тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ.

Помимо лауреата, на награду претендовали вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон и защитник «Баффало» Расмус Далин.

Петтерссон стал лучшим бомбардиром «Ванкувера» в минувшем сезоне, набрав 66 (28+38) очков в регулярном чемпионате.

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