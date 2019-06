НХЛ. Форвард «Ванкувера» Петтерссон получил приз лучшему новичку сезона

20-летний форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон получил «Колдер Трофи».

Приз присуждается наиболее ярко проявившему себя игроку среди тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ.

Помимо лауреата, на награду претендовали вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон и защитник «Баффало» Расмус Далин.

Петтерссон стал лучшим бомбардиром «Ванкувера» в минувшем сезоне, набрав 66 (28+38) очков в регулярном чемпионате.

... and the Calder Memorial Trophy goes to ELIAS PETTERSSON! 🏆#NHLAwards pic.twitter.com/gBQvgPHWxX